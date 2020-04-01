Воронеж, , 17:15 — REGNUM На 23% снизились объёмы перевозок пассажиров на поездах дальнего следования в регионах Юго-Восточной железной дороги в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе ЮВЖД.

Всего в марте ЮВЖД было перевезено 922 тыс. пассажиров — это на 9% меньше, чем годом ранее. Основная часть перевозок пришлась на пригородное сообщение — электричками воспользовались 708,4 тыс. пассажиров (на 3,7% ниже, чем в прошлом году). Пассажирами поездов дальнего следования стали только 213,6 тыс. человек, это на 23,1% ниже, чем годом ранее. Пассажирооборот в марте 2020 года снизился на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил305,7 млн пасс-км.

Всего за три месяца 2020 года поездами было отправлено 2 млн 944 тыс. пассажиров, это на 0,6% ниже, чем годом ранее. Поездами дальнего следования отправились 822,4 тыс. пассажиров (снижение за год на 2,9%), пригородными поездами — 2 млн 121,5 тыс. пассажиров (+0,4%).