Москва, , 17:10 — REGNUM На фоне коронавируса до 1 октября 2020 года у инвалидов будет возможность дистанционно пройти переосвидетельствование. О подготовке Минтрудом проекта постановления правительства РФ рассказал депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»).

Парламентарий обратился к Минтруд России с предложением устанавливать инвалидность дистанционно. Разработан проект постановления правительства.

Новый порядок предлагается для тех, кто обращается для установления инвалидности в первый раз; проходит медико-социальную экспертизу повторно.

Кроме того, новый порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа.

Также в документе говорится о том, что индивидуальная программа реабилитации или абилитации будет продлена на полгода с сохранением всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

«Это поможет сотням тысяч людей, оградив тем самым от риска заражения коронавирусом», — отметил Терентьев.

Согласно проекту документа, такой порядок будет действовать до 1 октября 2020 года.