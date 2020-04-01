Рязань, 1 апреля 2020, 17:11 — REGNUM Букеты цветов получили в подарок 1 апреля сотрудники Рязанской станции скорой медпомощи. Таким образом врачей решили поддержать во время напряжённой работы в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Большие букеты без особого повода и бесплатно решили подарить сотрудникам скорой в одном из флористических магазинов. По словам директора торговой точки Ольги Коркиной, этим подарком они хотели поддержать медиков, выразить своё восхищение их мужеством.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в конце марта 2020 года станция скорой помощи получила 350 защитных костюмов многоразового использования.