Симферополь, , 17:09 — REGNUM К контролю за въезжающими транспортными средствами будут подключены и медработники из числа военных. Об этом 1 апреля журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Согласовывали позицию, что с 00:00 будет выставлен пост на Крымском мосту совместно МВД, Росгвардией, Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Крыма. Все медицинские работники, которые есть в подразделениях воинских частей, правоохранительных органов, будут привлекаться, и досмотровые мероприятия, скорее всего, будут проводиться силами привлеченных медицинских работников», — пояснил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили на полуострове о карантине по коронавирусу. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта. После этого в Севастополе уберут блокпосты, а медиков и сотрудников полиции, которые там работали, отправят работать на Крымский мост.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь направит на Крымский мост правоохранителей и медиков