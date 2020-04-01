Симферополь, 1 апреля 2020, 17:09 — REGNUM К контролю за въезжающими транспортными средствами будут подключены и медработники из числа военных. Об этом 1 апреля журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили на полуострове о карантине по коронавирусу. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта. После этого в Севастополе уберут блокпосты, а медиков и сотрудников полиции, которые там работали, отправят работать на Крымский мост.
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