Липецк, , 17:05 — REGNUM Повторный анализ подтвердил наличие коронавируса у жителя Липецкой области, прибывшего в регион на автобусе Москва — Елец, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на мэра Ельца Евгения Боровских.

На автостанцию Елец автобус прибыл вечером 28 марта. Пациент госпитализирован в Липецкую областную инфекционную больницу. По словам Боровских, всех пассажиров того рейса установили и поместили под наблюдение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области наличие коронавируса подтверждено у восьми человек. Госпитализированы 30 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. В обсерваторе Данкова находится 16 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. На дому медики ежедневно осматривают 1191 человека.

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