Барселона, Испания, , 16:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Каталонии рекомендовала медикам не помещать в реанимационные отделения больных коронавирусной инфекцией старше 80 лет. Об этом пишут сегодня, 1 апреля, каталонские СМИ.

Напомним, что в Испании число подтвержденных зараженных коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч человек. В Каталонии — почти 20 тысяч подтвержденных диагнозов.

Люди старшего поколения наиболее тяжело переносят коронавирусную инфекцию — подавляющее большинство смертей от коронавируса во всех странах — это старики.

Практически все страны Евросоюза столкнулись с недостаточностью мощности их системы здравоохранения на фоне коронавирусной инфекции. В Италии врачи вынуждены выбирать: кому они будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь в случае заражения коронавирусом — людям старшего поколения или более молодым. Выборы обычно делает с пользу вторых.