Москва, , 16:54 — REGNUM В небе над Москвой в апреле можно будет наблюдать суперлуние и «весенний звёздный дождь» из созвездия Лиры, сообщает 1 апреля пресс-служба Московского планетария.

«Наблюдателям звёздного неба апрель подарит самую большую Луну 2020 года — 8 апреля произойдёт суперлуние», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в период с 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды, пик которого придется на 21−22 апреля. В эту ночь в небе можно будет наблюдать до 18 метеоров в час, добавили в планетарии.

Отмечается, что убывающая Луна в фазе, близкой к новолунию, не помешает наблюдениям и «у терпеливых наблюдателей звёздного неба вновь появится возможность загадать желание, увидев падающую звезду».