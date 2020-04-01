Липецк, , 16:53 — REGNUM В Липецкой области с 31 марта действует режим всеобщей изоляции. Согласно постановлению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, соблюдать его обязаны все жители.

Места проживания или пребывания разрешается покидать в случае крайней необходимости. К ним относятся прямая угроза жизни и здоровью или необходимость получить экстренную медицинскую помощь, дорога на работу, покупка продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке, выгул домашних животных в пределах 100 метрах от места проживания и вынос мусора.

Личный, служебный, специальный и общественный автотранспорт передвигается без ограничений. В общественных местах и транспорте необходимо соблюдать дистанцию — не менее полутора метров — и носить защитную маску. Исключение составляют только поездки на такси. Эти меры уменьшат вероятность заражения, так как коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.

Выехать из населённых пунктов области и вернуться в них на транспорте можно. Встречать прибывающих на поезде родственников можно, если вы добираетесь до вокзала на личном транспорте или такси. Повторный приём у врача также является основанием для того, чтобы покинуть место проживания. Выходить на пробежки и заниматься спортом на площадках у дома запрещено, так как коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажёрах. На машине можно доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки.

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