Грозный, , 16:50 — REGNUM В Чечне на режиме самоизоляции находятся 17 114 человек, в том числе под медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора — 864 человека. Такие данные привел 1 апреля в ходе совещания под руководством главы региона Рамзана Кадырова руководитель оперативного штаба спикер парламента республики Магомед Даудов.

Он также назвал число жителей Чечни, у которых по данным тестов, сделанных в республике, положительные результаты по коронавирусу. На утро 1 апреля их 30 человек. Официально подтверждены 10 случаев заболевания, анализы еще двоих человек не подтверждены на базе научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным портала Стопкоронавирус.рф., в Чечне на сегодяншний день 10 заразившихся коронавирусом. Утром 1 апреля скончалась первая пациентка, 82-летняя Мария К., вернувшаяся от дочери из Москвы и находившаяся в тяжелом состоянии.