Сочи, Краснодарский край, , 16:48 — REGNUM Мобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение жителями и гостями города-курорта режима самоизоляции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В составе мобильных групп на улицы вышли представители полиции, казачества и органа местного самоуправления. Всего на территории курорта действует 76 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам города, в том числе и по сельским округам.

«Губернатор поставил чёткую задачу. Останавливать будут каждого. Чтобы выяснить, по какой причине человек вышел из дома. Нельзя просто гулять по городу. Это запрещено. В случае необходимости мы будем усиливать мобильные группы самоконтроля», — отметил глава курорта Алексей Копайгородский.

На территории Сочи работают громкоговорители, которые напоминают: выходить из дома можно только в магазин, аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, а также для помощи пожилым родственникам.

Отряды самоконтроля работают на улицах Сочи с 17:00, затем на улицах дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18:00 31 марта на территории Краснодарского края введён карантин.