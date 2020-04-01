Рим, , 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на итальянский Минздрав.

Сезон повышенной заболеваемости гриппом в Италии приходится на ноябрь — январь. Однако зимой 2019/20 года от гриппа на севере Италии скончались на 6% меньше пожилых людей старше 65 лет, чем обычно. В центральных и южных районах Италии — на 3% меньше.

Однако в феврале 2020 года в Италии началась эпидемия коронавирусной инфекции. Все те, кто входил в группу риска, но пережил сезон распространения обычного гриппа, добавились к числу тех, для кого смертельным может оказаться коронавирус.

По данным итальянского Минздрава, к 21 марта количество смертей среди людей старшего поколения вернулось к значениям, которые стали нормой для Италии в последние годы в сезон распространения гриппа.

Напомним, что число подтвержденных зараженных коронавирусной инфекцией в Италии составляет 105 тысяч человек на сегодняшний день. Умерли почти 12,5 тысячи. Это самый высокий показатель смертности среди всех стран, охваченных коронавирусной инфекцией.