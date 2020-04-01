Симферополь, , 16:49 — REGNUM Задействованные на постах перед въездом в Севастополь сотрудники правоохранительных органов и медработники будут направлены на Крымский мост. Об этом 1 апреля журналистам заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Очевидно, что самое лучшее для полуострова — ввести режим, который мы вчера поставили в Севастополе, на мосту. Тогда это решает все проблемы сразу, объединив усилия. Лучше сконцентрировать наши усилия, те ресурсы, которые есть в Севастополе и республике, на одном пункте пропуска, наладить там режим, термометрию — это позволит нам лучше контролировать ситуацию с распространением вируса», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта. До этого в Севастополе ввели всеобщий режим самоизоляции, закрыв въезд в город.

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