Симферополь, 1 апреля 2020, 16:49 — REGNUM Задействованные на постах перед въездом в Севастополь сотрудники правоохранительных органов и медработники будут направлены на Крымский мост. Об этом 1 апреля журналистам заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта. До этого в Севастополе ввели всеобщий режим самоизоляции, закрыв въезд в город.
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