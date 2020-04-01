Москва, , 16:44 — REGNUM Помогая Западу на фоне эпидемии коронавируса, президент России Владимир Путин проводит дальновидную внешнюю политику. Об этом 1 апреля заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Президент продолжает ломать дискурсы внешнеполитические, геополитические. Особенно когда нашу страну, его лично загоняют под Китай сегодня. Он тем самым демонстрирует, что он солидарен с Западом в большей степени, чем с китайской линией, потому и в Италию груз пошёл, и в США», — заявил Лепехин.

Кроме того, это личная поддержка Трампа, который оказался в достаточно сложной ситуации, считает он.

«Личная поддержка Трампа очень важна. Трамп же говорил, что с Россией на одной стороне были, во Второй мировой войне. И вообще в празднование 75-летие Великой Победе важно получить поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки по этой дате. Поэтому здесь очень много символов. И если в конце цепочки станет вопрос о санкциям — нам тоже выгодно. Но самое главное — нужно ломать дискурс того, что Россия это агрессор.