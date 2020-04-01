Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM Школы и детские сады Петербурга нельзя назвать доступными для горожан. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в регионе Анна Митянина, отчитываясь перед Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митянина напомнила, что социальная инфраструктура Северной столицы по-прежнему не поспевает за жилищной застройкой, так что школ в принципе не хватает, особенно страдают от этого Невский, Красносельский, Красногвардейский, Москвоский районы, а также Шушары на юге города.

Средняя наполняемость же классов по городу составляет 26 учеников в средней и 28 учеников в начальной школе.

«Особую тревогу вижу по наполняемости в Выборгском, Калининском, Московском, Красногвардейском, Приморском, Пушкинском районах — 35 человек. Знаю о том, что есть гибкие графики, но это по существу вторая смена, так не должно быть. Это ответ на ваш вопрос мне, доступно ли попадание в детские сады и школы: не доступно», — сказала Митянина.