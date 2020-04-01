Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал свердловчан не выходить из дома без паспорта. Свою просьбу глава региона опубликовал в Instagram.

«Хочу обратиться к вам с просьбой: при выходе из дома, пожалуйста, берите с собой паспорт», — написал Куйвашев.

Глава региона пояснил, что без паспорта или прочих документов, удостоверяющих личности, у полиции могут возникать вопросы. Органы правопорядка следят за порядком на территории свердловских муниципалитетов, напомнил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции Екатеринбурга опровергли, что проверяют паспорта и телефоны из-за карантина по COVID-19. В УМВД по городу уточнили, что занимаются повседневной работой.

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