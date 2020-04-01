Москва, , 16:38 — REGNUM Случаи инфицирования коронавирусом пока не подтверждены в пяти африканских странах, сообщает 1 апреля Agence France-Presse.

Речь идёт о Южном Судане, Малави, Коморских островах, Сан-Томе и Принсипи и о Лесото. Информация получена от минздравов этих африканских стран.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 марта, заражение вирусом SARS-CoV-2 не было подтверждено также в ЦАР, Бурунди, Сьерра-Леоне и Ботсване, но за двое суток ситуация изменилась.

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