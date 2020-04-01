Москва, , 16:37 — REGNUM Страх, который нагнетают в связи с распространением коронавирусной инфекции, может быть выгоден очень многим, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Так он прокомментировал прогнозы американского эпидемиолога Ларри Бриллианта, который заявил о том, что коронавирусом могут заболеть 7,8 млрд человек.

«В той ситуации, когда эпидемиолог говорит про пандемию, хотя ни в одной стране мира (кроме Сан-Марино) не превышен эпидемиологический порог, ко всему, что он говорит дальше, надо относиться скептично, — сказал Делягин. — У нас пандемия другого — у нас пандемия страха. За этим стоят разные группы и структуры, которым по разным причинам выгоден страх и выгодна паника. Кто-то продвигает технологии QR-кодов, кто-то продвигает падение фондовых рынков, кто-то продвигает атомизацию людей, чтобы люди общались не друг с другом, а исключительно через социальные платформы».

Как пояснил Делягин, у всех свои разные интересы, но это не повод умирать от страха и от паники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил, что если распространение коронавируса в России вызовет панику населения, то это приведёт к параличу российской медицины.