Москва, 1 апреля 2020, 16:37 — REGNUM Страх, который нагнетают в связи с распространением коронавирусной инфекции, может быть выгоден очень многим, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Так он прокомментировал прогнозы американского эпидемиолога Ларри Бриллианта, который заявил о том, что коронавирусом могут заболеть 7,8 млрд человек.
Как пояснил Делягин, у всех свои разные интересы, но это не повод умирать от страха и от паники.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил, что если распространение коронавируса в России вызовет панику населения, то это приведёт к параличу российской медицины.