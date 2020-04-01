Москва, , 16:35 — REGNUM В России запущена онлайн-платформа «Инфошкола», куда учителя смогут перенести уроки на время карантина по коронавирусу.

Интернет-платформа создана для дистанционного обучения школьников. С её помощью педагоги смогут воссоздать привычный процесс обучения с возможностью общения по видеосвязи с учениками, онлайн-доской и тестами с автоматической проверкой. По сути это свой класс и свой учитель — только в онлайне.

Весь функционал платформы предоставляется учителям и ученикам бесплатно. Здесь объединены проверенные инструменты с новыми решениями, что призвано максимально точно воспроизвести формат традиционного урока.

Учитель сможет провести урок со своим классом по видеосвязи в режиме конференции и воспользоваться онлайн-доской для наглядной демонстрации изучаемого материала. Доска позволяет выводить готовые материалы, в том числе из библиотеки методических материалов, а также писать и рисовать в онлайн-режиме.

Ученикам, в свою очередь, доступна возможность «поднять руку» с помощью специальной кнопки и ответить на вопрос учителя по видеосвязи или в сопроводительном чате.

Платформа позволяет учителю заполнить расписание уроков, которое будут видеть все ученики в классе. До начала урока каждый заранее получит уведомление.