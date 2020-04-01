Брянск, , 16:43 — REGNUM 100 лет назад впервые была учреждена Брянская губерния. 1 апреля 1920 года уездный город Брянск впервые в своей истории получил статус губернского центра, напомнили в пресс-службе правительства области.

К 1920 году Брянск стал крупным железнодорожным узлом и промышленным районом РСФСР. 1 апреля Брянская губерния была образована из четырёх уездов Орловской губернии и одного уезда Калужской губернии. Однако в октябре 1929 года Брянскую губернию включили в Западную область с центром в Смоленске, а в 1937-м она вошла в Орловскую губернию.

Брянская область с центром в Брянске была образована в июле 1944 года.