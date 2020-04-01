Ярославль, , 16:33 — REGNUM Активисты общественной организации «Трезвый Ярославль» обратились к ярославскому губернатору с предложением запретить торговлю алкоголем в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Свое открытое письмо глава общественной организации Алексей Горохов опубликовал в социальных сетях.

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«Продажа алкоголя увеличилась на 40%. Просим проявить сознательность и запретить продажу алкоголя на территории ярославской области на время карантина, как это сделала Якутия! Иначе жертв может быть в десятки раз больше от алкогольных последствий, нежели от самой пандемии», — считает Алексей Горохов.

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«Как сводки с фронта читаем данные об увеличении продажи алкоголя во время пандемии. Люди стали самоотравляться в полтора раза больше, а это тянет за собой шлейф катастрофических последствий — увеличение пожаров, бытовых драк и убийств. Дмитрий Юрьевич, надеемся на вашу сознательность, проявите волю и запретите пожалуйста продажу алкоголя на территории Ярославской области», — обратился к губернатору Алексей Горохов.

На ограничительные меры по продаже алкоголя идут и другие регионы. Как ранее сообщало ИА Рекгнум, в Башкирии введен запрет на торговлю алкоголем с 18 часов вечера и до 10 часов утра.

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