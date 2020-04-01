Орел, , 16:30 — REGNUM 500 медицинских комплектов защиты и более 300 тыс. защитных масок получит Орловская область в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 1 апреля.

«Для учреждений здравоохранения области уже сегодня в регион будут доставлены 300 медицинских комплектов защиты, а в пятницу 3 апреля — еще 200 комплектов. Также согласно квотам, выделенным нашему региону, Орловская область завтра, 2 апреля, получит 100 тысяч защитных масок и в ближайшие дни еще 203 тысячи масок», — сообщил руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.

Маски, которые поступят в Орловскую область, будут переданы медикам, сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам муниципальных служб, коммунальщики, которые будут заниматься дезинфекцией улиц, подъездов домов, общественного транспорта.