Кишинёв, , 16:30 — REGNUM Молдавские власти отдали территорию выставочного центра MoldExpo в Кишиневе для создания центра, где будут лечить заболевших коронавирусом COVID-19 со всей республики. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Молдавии, с 1 апреля там будет зарегистрировано медико-санитарное учреждение Центр COVID-19.

Центр будет работать в период действия чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Пока что ЧП введено до 15 мая.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась, что все государственные и частные медицинские учреждения должны будут направить свой медперсонал для работы центра, а также выделить необходимое оборудование по запросу министерства здравоохранения или директора центра.

В центре будут принимать и размещать людей с симптомами коронавируса. По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, центр сможет принять до 3 тыс. пациентов.

Сейчас в Молдавии подтверждено 352 случая заражения коронавирусом. Умерли от нее четыре человека, выздоровели — 22 человека.

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