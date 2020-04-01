Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM В Петербурге отец двухлетнего ребенка заразил его коронавирусом, так как пренебрег требованиями самоизоляции после зарубежной поездки. Об этом сообщили губернатору Александру Беглову в Детской клинической больнице № 5 им. Филатова.

Ребенок с диагнозом COVID-19 лечится именно там. По данным учреждения, петербуржец вернулся из Германии, не изолировался и заразил жену и ребенка. В итоге мать и ребенка госпитализировали 26 марта.

По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Мама находится в больнице в боксе вместе с ним в качестве сопровождающей. Проявлений заболевания у нее нет.

Александр Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, чтобы не заражать своих близких: сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.

Кроме того, для больницы закупят пять портативных аппаратов ЭКГ. Больница развернет 310 коек, которые будут принимать детей с подозрением на COVID-19. Это будет сделано в дополнение к 52 мельцеровским боксам, которые там уже работают. Таким образом, общая мощность инфекционных коек составит 362.

Сегодня в больнице им. Филатова находится 45 детей с подозрением на коронавирус, один — с подтвержденным диагнозом.

Читайте развитие сюжета: «Преступная самонадеянность». Детский омбудсмен недовольна петербуржцами