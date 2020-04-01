Симферополь, , 16:31 — REGNUM В Севастополе уберут блокпосты контроля коронавирусной инфекции после запуска проверки автомобилей на Крымском мосту. Об этом 1 апреля журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы договорились, что как только будет принят режим проверки транспорта на Крымском мосту, пост между Крымом и Севастополем будет за ненадобностью ликвидирован», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта. До этого в Севастополе ввели всеобщий режим самоизоляции, закрыв въезд в город.

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