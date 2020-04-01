Оренбург, , 16:42 — REGNUM В Оренбурге в связи с объявленной нерабочей неделей всё меньше и меньше людей появляется на улицах. А с введением режима обязательной самоизоляции, о котором заявили 1 апреля, город и вовсе опустеет.

Ул. Беляевская Оренбург Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Мини-рынок в южной части Оренбурга Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, полиция начинает патрулировать улицы. В случае нарушения спецрежима сначала нарушителям будут выдавать предостережение, а при повторном факте возбуждать административное производство, что чревато арестом на срок до 15 суток.

В Оренбурге стало значительно меньше народа на улицах, в магазинах. Детские площадки пустые.

Во дворах нет детей Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Детские площадки во время карантина Наталья Хомутова © ИА REGNUM

В магазинах если и возникают очереди, то из трёх-четырёх человек. Всё чаще встречаются покупатели с защитными масками и в перчатках.

В магазинах покупателей мало, люди все чаще задумываются о средствах индивидуальной защиты Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Автовладельцы отмечают полупустые дороги.

Ул. Беляевская Оренбург Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Полупустые дороги Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Полупустые дороги Наталья Хомутова © ИА REGNUM

В качестве дополнительной меры по борьбе с коронавирусом в Оренбурге тотально дезинфицируют подъезды многоквартирных домов. Хлорным раствором обрабатываются дверные ручки, перила и все те предметы, с которыми постоянно контактируют жители.