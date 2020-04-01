Москва, , 16:26 — REGNUM Предложение помощи Италии и даже Соединённым Штатам со стороны России лежит в русле линии президента России по слому навязанных Западом дискурсов. Об этом 1 апреля заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Помощь Италии и Соединённым Штатам — это в духе нашего президента. Ломать те дискурсы, которые нам навязывают. В ситуации, когда каждый за себя, наш президент демонстрирует, что Россия, по крайней мере, придерживается иных, общечеловеческих ценностей», — заявил Лепехин.

Что касается Италии, то это абсолютно правильный подход, отметил он.

«Россия продемонстрировала не только свою способность реагировать на беду, но и, естественно, способность помогать странам», — указал Лепехин.

«С американцами посложнее. Мы прекрасно понимаем, что американские политики никакой благодарностью не ответят, ждать не приходят. Более того, гуманитарный груз для такой огромной страны и эпидемии, которая сегодня есть в США, это, конечно, капля в море. Но это символическая очень важная акция», — подчеркнул он.