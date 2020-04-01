Рига, , 16:22 — REGNUM В данный момент под наблюдением врачей в Латвии в режиме самоизоляции находятся 2200 человек. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил эксперт латвийского Центра по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) Юрий Перезвозчиков.

По его словам, 2200 человек — это члены семей, друзья, коллеги по работе и случайные люди, с кем контактировали заражённые коронавирусом. Он добавил, что все они сейчас находятся дома, под наблюдением врачей, которые в течение 14 дней будут следить за состоянием здоровья этих людей.

«Решение о выздоровление принимают семейные врачи», — сказал Перезвозчиков.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.