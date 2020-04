Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, 1 апреля остаётся днём смеха и причудливых фейк-анонсов. Корреспондент ИА REGNUM составил подборку из наиболее необычных идей, которые якобы планируют реализовать крупные компании-разработчики видеоигр.

Blizzard Entertainment решила отметить День смеха в своём многопользовательском шутере Overwatch. Разработчики добавили всем персонажам игры забавные «болтающиеся» глаза, призванные развеселить игроков и отвлечь их от напряжённых онлайн-сражений.

https://twitter.com/Overbuff/status/1245033452380061696

Разработчики Star Citizen, в свою очередь, выступили с анонсом нового обновления. Используя всю мощь современных технологий они решили максимально точно отобразить космическое пространство в своей игре и создать плоские планеты. По словам авторов шутки, они рады наконец-то избавиться от псевдонаучных домыслов о «сферичности планет».

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хульст в честь 1-го апреля решил «положить конец консольной эксклюзивности» и анонсировал The Last of Us: Part II на PC. Разработчик считает, что обладателям консолей пора перестать быть «жадными Смаугами» и поделиться своими любимыми играми с обладателями других платформ.

Японские разработчики из Platinum Games также решили отметить праздник необычным анонсом. Они представили игрокам аркадный автомат за $17 тыс. под названием Sol Cresta, на нём будет доступна только одна игра — сиквел Terra Cresta. Теперь представители компании призывают геймеров ждать их новое изобретение в «игровых салонах около твоего дома».

Gaijin Entertainment, в свою очередь, запустили новый игровой режим для военного симулятора War Thunder. В нём появятся космические боевые модули, оборудованные различным вооружением. Сообщается, что режим с «баталиями в космосе» будет доступен в течение нескольких дней.

Московские разработчики также анонсировали «инновационный» игровой контроллер под названием War Thunder Controller. С его помощью обладатели любых платформ якобы смогут комфортно управлять всеми видами военной техники. Необычный геймпад выйдет в продажу в двух цветах: «городской хаки» и «пыльный асфальт».

Новый праздничный режим также появился и в «королевской битве» PlayerUnknown's Battleground. Он будет посвящён фэнтези-тематике, а игроки смогут выбрать себе один из четырёх классов: варвар, рейнджер, чародей и паладин. Ожидается, что новый режим будет доступен в течение недели.

Вероятно, другие компании-разработчики видеоигр в течение дня также сделает свои шуточные анонсы. Тем не менее, некоторые из них вполне могут оказаться правдивыми — например, разработка новой игры по мотивам мультсериала «Утиные истории».

