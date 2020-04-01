Москва, , 16:18 — REGNUM Нежелание Швеции вводить меры самоизоляции и карантина могут объясняться недооценкой реальных эпидемиологических рисков от коронавируса правительством этой страны. Об этом 1 апреля заявил президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Пока не заболел у них (в Великобритании) наследник престола, пока не заболел премьер-министр и целый ряд ведущих политиков, они отмахивались. Сейчас как только они заболели, схватились. Но иногда поздно прыгать в последний вагон. Всё же надо было сделать это раньше. Я думаю, Швеция, если они недооценят опасность, которую представляет инфекция, будут следующей Италией», — заявил Еделев.

Тем не менее, по его словам, в Швеции в целом не приняты массовые публичные мероприятия и культура гостеприимности, как в южных странах Средиземноморья, поэтому в этом смысле Стокгольм может рассчитывать на определённый запас прочности.

Отметим, что Швеция осталась последней страной Европы, где отсутствует карантинный режим на фоне пандемии коронавируса. Глава правительства Швеции Стефан Лёвен призвал к сознательности населения страны, и выразил надежду, что отсутствие жёстких ограничений поможет поддержать экономическую стабильность и благоприятную психологическую атмосферу, не вызвав заметных эпидемиологических рисков.