Москва, , 16:17 — REGNUM Активисты всероссийской акции #МыВместе, которую ОНФ инициировал совместно с"Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров,

продолжают работу по заявкам пенсионеров по всей стране. Звонки поступают на горячую лини по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019. Уже отработаны 7 тыс. заявок по доставке продуктов, более 4 тыс. заявок по доставке лекарств и около 100 заявок по оплате ЖКХ. Откликаются волонтеры и на самые необычные просьбы, как например, достать корм для коз, купить побольше сгущенки и даже поздравить с днем рождения.

«У нас такой народ — мы всегда объединяемся, если беда, если кому-то плохо. Распространение коронавируса как раз тот самый случай. Вирус пройдет и это непростое время тоже, а добрые дела останутся и будут жить в памяти. Добро всегда побеждает!», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Всего активисты отработали более 13 тыс. заявок, среди которых возникают и нестандартные просьбы.

Так, Людмила Леонидовна Иванова из села Завьялово Удмуртской Республики попросила купить корм для своих коз. У пожилой женщины нет своего автомобиля, самостоятельно выезжать и тем более пользоваться общественным транспортом ей нельзя, поэтому она обратилась к общественникам. В итоге, «Молодежка ОНФ» позаботились и о козах Людмилы Леонидовны.

Казалось бы, с обычной просьбой купить продукты, обратилась к волонтерам Калисса Михайловна Сидорова из Красноярска. Женщина — инвалид II группы, живет одна. Между тем, общественники узнали, что у Калиссы Михайловны в день доставки был день рождения — ей исполнилось 84 года. Отмечать праздник в такое непростое время женщина даже не планировала. Волонтеры исправили эту ситуацию. Они привезли пожилой женщине продукты бесплатно, а также подарили цветы.

Похожая заявка поступила из Красноярска от 87-летнего Менира Ахметовича Алтыбаева. Он захотелкупить побольше сгущенки. Чтоб порадовать пенсионера, активисты не обошлись сгущенкой и подарили ему на именины торт.

Помогают волонтерам и предприниматели. Сыровар Никита Россов из Иркутской области объединил предпринимателей региона. Вместе они собрали наборы из продукции, которая производится на предприятиях — сыра, молока, печенья, хлеба, меда. Эти наборы в среду, 1 апреля, они передали сегодня волонтерам ОНФ. В ближайшее время они раздадут их самым нуждающимся гражданам. Аналогичные акции провели предприниматели и в других субъектах нашей страны.

В Башкирии к работе штаба помощи пожилым подключились официальный дилер «Мерседес-Бенц» и компания «Арт-Моторс». На своих автомобилях они развозят волонтеров по адресам заявителей.

Помогать одиноким пенсионерам хотят все больше граждан. На горячую линию поступило уже 1 тыс. 294 заявок, чтобы пополнить ряды волонтеров. К работе подключаются не только простые граждане, но и главы субъектов. Так, губернатор Костромской области Сергей Ситников 1 апреля посетил региональное отделение ОНФ, чтобы включится в работу волонтеров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев регулярно проводит совещания по работе штаба даже по ВКС.

А в Севастополе при временно исполняющем обязанности губернатора Михаиле Развожаеве создан специальный штаб помощи пожилым, в работе которого принимает участие и Народный фронт.