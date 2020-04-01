Северодвинск, Архангельская область, , 16:13 — REGNUM На крупнейшем оборонном предприятии Архангельской области — Севмаше — собираются начать производство медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

«Ведутся работы по приобретению крупной партии медицинских масок из расчета месячного запаса на всех сотрудников предприятия. Прорабатывается вопрос об изготовлении марлевых масок собственными силами на участке цеха 41», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди работников предприятия, Севмаш закупил около 40 инфракрасных термометров для дистанционного измерения тела. Они будут установлены на всех вахтах Севмаша. В цеха и подразделения руководителям работ выдадут тысячу электронных термометров для проведения до начала рабочего дня ежедневных замеров температуры тела у всех заводчан. Данные будут фиксироваться в журнале. Сотрудники с повышенной температурой будут отстраняться от работы для дальнейшего обращения в медицинские учреждения.

Кроме того, усилены меры по санитарной обработке мест общего пользования. В цехах и подразделениях в штатном режиме функционируют медицинские пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтверждены шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В регионе введен режим обязательной самоизоляции.

Справка:

ОАО «ПО «Севмаш» — один из крупнейших в России судостроительный комплекс. Расположен в городе Северодвинске, на побережье Белого моря. Площадь территории — более 300 га. Персонал — более 25 тысяч человек.

В настоящее время по проекту «Борей-А» на Севмаше ведется строительство подводных кораблей «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»; по проекту «Ясень-М» — кораблей «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».

Кроме строительства АПЛ АО «ПО «Севмаш» осуществляет ремонт надводных кораблей. Так, ведется ремонт корабля проекта 11 442М. На проведение этих работ Севмаш заключил контракт с Министерством обороны РФ в 2013 году.