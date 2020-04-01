Саратов, , 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля. Об этом заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

«Ввод пропускной системы на территории региона связан с текущей ситуацией для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах», — отметил премьер.

Администрациям районов поручено изменить схему выдачи пропусков. организовать ее таким образом, чтобы не создавались очереди. В течение дня 1 апреля будет производиться сбор документов для выдачи пропусков, 2 апреля будут составлены графики их получения, чтобы развести потоки. Организации получат соответствующее уведомление и смогут получать пропуска для сотрудников в установленные графиком сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области введут специальные пропуска для перемещения граждан на фоне введенного ранее в регионе режима самоизоляции.

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