Москва, , 16:11 — REGNUM Прогнозы американского эпидемиолога Ларри Бриллианта, который предсказывает, что коронавирусом заразятся 7,8 млрд человек, способствуют нагнетанию опасной паники. Об этом 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Геворг Мирзаян.

«У этих людей могут быть разные мотивы. Они могут на этом зарабатывать деньги. У них может быть профессиональная деформация. Потому что эпидемиолог будет говорить об эпидемии, не учитывая, например, экономические факторы, которые обязано учитывать правительство. Важен не их мотив. Мотивы разные. Важны следствия. А следствия их действий — это нагнетание тотальной паники, — сказал Мирзаян. — От паники вокруг вируса умрёт больше людей, чем от самого вируса. Потому что паника ведёт к потере рабочих мест. А повышение безработицы на 1% — это повышение самоубийств на 1 человека на 100 тыс. человек, повышение количества случаев передозировки наркотиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бриллиант назвал вспышку коронавируса самой опасной пандемией.