Грозный, , 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда. Об этом сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов. На совещании, которое в онлайн-режиме провел глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер сказал:

«…Мы призываем уроженцев Чеченской Республики до 5 апреля вернуться домой. С 5 апреля ни один автотранспорт не будет запускаться и выпускаться из региона».

По его словам, в экстренном порядке будут выпускаться из Чечни лишь те, кому необходимо выехать для срочного лечения, и то в случае получения ими специального разрешения в Оперативном штабе.

Рамзан Кадыров поддержал это предложение, отметив, что такие жесткие, но необходимые меры власти Чечни принимают «ради спасения людей, безопасности региона».

«Если касается безопасности народа, мне без разницы. Самолётом, поездом … Я обращаюсь к федеральному центру, чтобы они позволили решать вопросы на местах. Что творится в регионах, лучше знает его глава», — цитирует чеченского лидера ИА «Грозный-информ».

По словам Кадырова, он «готов нарушить все законы, пожертвовать собой, ради того, чтобы жили люди».