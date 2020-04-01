Брянск, , 16:13 — REGNUM 10 торговых точек, нарушающих режим самоизоляции, выявил межведомственный рейд в Брянске. Эти магазины не продают продукты питания или предметы первой необходимости и работают, невзирая на запреты правительства области, сообщили 1 апреля в пресс-службе администрации города.

Нарушителями оказались три магазина сети DNS, три цветочных павильона, два торговых центра «Стройлон», гипермаркет OBI и ТЦ «Профиль». Руководителям предприятий выписали предписания. Все, кроме одного магазина, закрылись сразу после проведённой проверки.

Контрольные рейды проводят ежедневно, нарушителей и дальше будут привлекать к ответственности.