Киев, , 16:08 — REGNUM На Украине готовятся развернуть сеть мобильных госпиталей для пациентов с коронавирусом.

Соответствующий вопрос обсуждался сегодня, 1 апреля, на селекторном совещании президента Украины Владимира Зеленского и правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении офиса президента отмечается, что на совещании обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Подробности пресс-служба не уточняет.

Подчеркивается, что 4 такие заведения уже работают в зоне проведения «операции объединенных сил» (т.е. на контролируемой Киевом территории Донбасса).

Напомним, что на Украине официально подтверждено 669 случаев COVID-19, из них 17 летальных. Вместе с тем, власти заявили, что главные проблемы еще впереди и пик эпидемии ожидается в период с 15 по 25 апреля.