Москва, , 16:04 — REGNUM Личный автотранспорт служит достаточно безопасным средством передвижения по городу во время нынешней эпидемии коронавируса. Об этом 1 апреля заявил президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«На сегодня личный автотранспорт — самый безопасный. Но огромная просьба всё же пользоваться машиной достаточно ограниченно. Появление машины не значит, что нужно объехать весь город и посетить всех родных и близких», — заявил Еделев.

Личный автотранспорт безопасен, однако его необходимо регулярно проветривать. В то же время считать поездки на такси достаточно безопасными нельзя, продолжил эксперт.

«В такси это замкнутое пространство, ещё и прохладно сейчас в Москве. В такси работающий кондиционер-отопитель, который может быть источником инфекции. По возможности в такси пореже и максимальные меры предосторожности», — указал он.