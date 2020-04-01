Париж, , 16:02 — REGNUM Во Франции представитель профсоюза «Рабочая сила» Ив Вейриер призвал повысить зарплату курьерам и кассирам, передает BFM TV.

По его словам, необходимо составить план переоценки, в том числе с точки зрения компенсаций, потому что работа курьеров, водителей грузовиков, кассиров является чрезвычайно важной в период вспышки коронавируса.

Ив Вейриер также заявил о безналоговой премии в размере 1000 евро, которую компании могут заплатить своим сотрудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что сотрудники полиции провели 5,8 млн проверок и выписала 359 000 штрафов с первого дня самоизоляции в стране.

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