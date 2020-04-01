Тверь, , 16:01 — REGNUM Производство средств индивидуальной защиты существенно расширено в Тверской области, также в регионе увеличили объём лабораторных исследований на коронавирус, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 1 апреля. Вопросы обсуждались на оперативном совещании по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Глава региона на совещании подчеркнул необходимость повышения эффективности работы, в частности — нужно мобилизовать предприятия. Министерству промышленности региона дано поручение провести анализ возможностей местных производств по обеспечению выпуска товаров для индивидуальной защиты, а также дезинфицирующих средств, в том числе для обработки помещений.

В настоящее время защитные повязки шьют Тверская швейная фабрика, ЗАО «Тверские узоры», ООО «Аэлита», ООО «Формула здоровья» (Тверь), ИП Нечаева Т.Е. (Конаково), постоянные производства специализированных изделий действуют на Кимрской фабрике имени Горького и «Гекса — нетканые материалы» в Торопецком районе. Последние два предприятия в настоящее время переведены на круглосуточную работу.

Ранее решением правительства Тверской области было одобрено выделение более 149,4 млн рублей на дополнительную закупку средств защиты, а также медицинского оборудования, лабораторного инвентаря, лекарств. Также Тверской области из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек для лечения и противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Также в регионе поставлена задача увеличить объёмы лабораторных исследований — тестов на коронавирус. В настоящее время они проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра им. В.П. Аваева. Также тест-системы для проведения исследований переданы медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета.

В Тверской области госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией созданы на базе 16 учреждений здравоохранения. Запланировано создание резервных коек, планируемый объём — 795 инфекционных коек и 137 реанимационных.