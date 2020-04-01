Кызыл, , 16:00 — REGNUM Жители столицы Тувы Кызыла не осознают всю серьёзность ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам проведённых рейдов по улицам.

«В общественных местах, на улицах, магазинах Кызыла по-прежнему много людей, причем без средств индивидуальной защиты (масок). В связи с этим было принято решение о введении на всей территории республики режима полной самоизоляции», — отметили в мэрии.

Чиновники напомнили о ранее введённом на территории республики режиме полной самоизоляции. В соответствии с указом, жители могут выходить из дома только в определённых случаях, а на улице они обязаны соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра.

Добавим, что этим же указом региональные власти ограничили передвижение граждан внутри республики, между населёнными пунктами. Исключение сделано для едущих в командировку. Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители уже приступили к обеспечению режима.

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