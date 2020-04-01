Коканд, Узбекистан, , 15:58 — REGNUM Прокуратура узбекистанского города Коканда возбудила уголовное дело против депутата городского совета народных депутатов за распространение ложных сведений о зараженных коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов в своем Телегам-канале.

По его словам, 28 апреля 40-летний депутат в группах Телеграм распространял ложную информацию о том, что у двух граждан Коканда была выявлена коронавирусная инфекция.

31 марта прокуратура Коканда возбудила уголовное дело по статье «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций».

Напомним, 31 марта в пресс-службе МВД Узбекистана сообщили, что с начала действия карантинных мероприятий было выявлено 15 тыс. нарушений.

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