Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM Предприниматели Ленинградской области — ателье и швейные цеха —перепрофилируют производства для выпуска защитных масок, особенно необходимых на время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, в Волхове швейная фабрика ожидает запуск нового оборудования и готова выпускать 1,5 тысячи масок ежедневно. Также ряд ателье в Выборге готовы производить многоразовые маски из бязи или другой плотной ткани. Как уточняют в обладминистрации, такие небольшие предприятия способны производить 50−100 штук ежедневно.

«Аналогичные примеры есть во Всеволожске и Гатчине, где швейные цеха способны выпускать до 1000 масок ежедневно», — уточняют в пресс-службе.

В свою очередь сотрудники комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области готовы помочь инициативным предпринимателям с поиском и закупкой исходной ткани для многоразовых масок.

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