Самара, , 15:59 — REGNUM Состояние одного пациента с новым коронавирусом в Самарской области оценивается как стабильно тяжелое. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штата.

Сообщается, что по состоянию на 1 апреля в области 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

Отмечается, что двух пациентов выписали в связи с выздоровлением. При этом состояние 12 пациентов оценивается как удовлетворительное. Один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии.

Количество сомнительных результатов уменьшилось до 22, поскольку получены 25 отрицательных результатов. В обсерваторе находится один человек.

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