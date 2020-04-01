Подгорица, , 15:52 — REGNUM В Черногории к настоящему моменту выявлено 120 случаев заражения коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохраения, 6375 человек находятся под медицинским наблюдением. К настоящему времени коронавирус был зарегистрирован в девяти черногорских городах, большинство из них в Тузи и Подгорице. Из-за риска коронавируса в изоляции находятся 237 медицинских работников. Всего зафиксировано две смерти.

В Сербии к 1 апреля число инфицированных увеличилось до 900 (23 смертельных случая).

В Хорватии заразились 867 человек (6 умерли).

В Словении зарегистрировано 802 случая коронавирусной инфекции (15 смертей).

В Боснии и Герцеговине выявленных случая 428 (13 смертей) и 329 инфицированных выявили в Северной Македонии (9 смертей).