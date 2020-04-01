Москва, 1 апреля 2020, 15:50 — REGNUM На сегодняшний день алгоритмы искусственного интеллекта слишком несовершенны для того, чтобы точно предсказывать развитие таких заболеваний, как коронавирус. Об этом 1 апреля рассказал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов. Так он прокомментировал алармистские прогнозы эпидемиолога из США Ларри Бриллианта, который заявил, что коронавирусом могут быть поражены 7,8 млрд человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог из США Ларри Бриллиант заявил, что коронавирус — самая опасная эпидемия, и так как у людей не было к нему иммунитета, «он способен инфицировать 7,8 миллиарда наших братьев и сестёр».