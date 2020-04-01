Москва, , 15:50 — REGNUM На сегодняшний день алгоритмы искусственного интеллекта слишком несовершенны для того, чтобы точно предсказывать развитие таких заболеваний, как коронавирус. Об этом 1 апреля рассказал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов. Так он прокомментировал алармистские прогнозы эпидемиолога из США Ларри Бриллианта, который заявил, что коронавирусом могут быть поражены 7,8 млрд человек.

«Мне хотелось бы спросить Ларри Бриллианта — он что, из будущего? Пока на планете нет 7,8 млрд населения! — сказал Викулов. — Дело в том, что все математические модели основаны на примитивных алгоритмах. Мы стоим только в начале развития искусственного интеллекта, и он сильно ошибался, когда предсказывал распространение Эболы. Возможно, он (Бриллиант — прим. ИА REGNUM) хочет таким образом достичь глобального карантина. Он [ведь] эпидемиолог».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог из США Ларри Бриллиант заявил, что коронавирус — самая опасная эпидемия, и так как у людей не было к нему иммунитета, «он способен инфицировать 7,8 миллиарда наших братьев и сестёр».