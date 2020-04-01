Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В Ростовской области к приёму пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией, будет подготовлено в общей сложности более 2,6 тыс. койко-мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 апреля.

В настоящее время в регионе оснащено 1,6 тыс. койко-мест. В течение месяца дополнительно появится ещё более 1 тыс. койко-мест. В частности, неврологический корпус горбольницы № 1 в Ростове-на-Дону, рассчитанный на 140 мест, оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких и точками кислородной поддержки. Ростовская больница № 6 в случае вспышки COVID-19 сможет принять 260 пациентов. Отделение реанимации будет рассчитано на 12 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону выявлено пять случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Под наблюдением специалистов остаются более 4 тыс. человек.

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