Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Сельскохозяйственные и пищевые предприятия Ленинградской области работают в условиях повышенной санитарной безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках рабочей поездки в Кировский район губернатор региона Александр Дрозденко посетил крупнейшую в Европе птицефабрику «Северная». Там он оценил меры, которые руководство комбината усилило из-за пандемии коронавируса.

Как отметил Дрозденко, за время посещения птицефабрики, членам делегации четыре раза замерили температуру, два раза переодевали и пять раз обрабатывали различными дезинфицирующими средствами.

«Очень важно, чтобы предприятия пищевой промышленности строго следили за соблюдением санитарных норм и правил, тогда никакой вирус сюда не проникнет. Мы уверены, что на територии региона продукция птицефабрик, пекарен, молочных заводов производится в это непростое время с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора», — отметил губернатор.

Кроме того, Александр Дрозденко подчеркнул, что птицефабрика «Северная» работает в непрерывном цикле, продукция отгружается регулярно, благодаря чему, потребители не почувствуют перебои с поставками.

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