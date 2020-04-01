Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Новобранцы с Юга России и Северного Кавказа, призванные в войска Южного военного округа, будут попадать на службу только после двухнедельного карантина. В первые 14 дней пребывания молодых солдат в воинской части они будут находиться в подразделениях молодого пополнения, где пройдут курс общевойсковой подготовки.

Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. По его словам, такой режим обеспечит соблюдение карантинных мероприятий.

Молодое пополнение будет размещено в отдельных от остального личного состава расположениях, где для новобранцев будут отведены учебные классы и объекты учебно-материальной базы. Их также будут отдельно от всех обеспечивать питанием — по специальному режиму приема пищи.

Кроме того, за молодыми бойцами будет введено круглосуточное наблюдение с измерением температуры не менее четырех раз в течение дня.