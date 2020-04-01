Курган, , 15:45 — REGNUM В Курганской области на сегодня не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако широко распространён свиной грипп, сообщает пресс-служба главы региона.

По данным департамента здравоохранения Зауралья, в эпидсезоне 2019 — 2020 года в регионе зафиксировано 223 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Из них 43 случая — это Н1N1/09 или свиной грипп. В том числе среди заболевших 23 ребёнка.

Отмечается, что последствия свиного гриппа могут быть весьма тяжёлыми — вплоть до летального исхода.