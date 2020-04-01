Пхёнтхэк, Южная Корея, , 15:48 — REGNUM На военной базе США в Южной Корее зафиксировали новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, 1 апреля вирус был выявлен у одного из сотрудников базы «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Общее число заражённых коронавирусом на американских базах в Южной Корее увеличилось до четырнадцати человек.

Известно, что с 24 марта на этой же базе были выявлены четыре случая заражения.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее зафиксировали 125 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 9887 человек.